「臺中市都市空間設計大獎」長期受到建築空間業界的重視，第10屆共收到105件投件報名，遴選出22件作品入圍，更舉辦分享座談會，邀請入圍者及專家一同探討台中市的都市美學發展。都發局指出，即日起到9月21日作品將公布在市政大樓惠中樓1樓中庭，歡迎市民朋友前來觀摩，得獎名單將於10月4日公布並頒獎。

第10屆臺中市都市空間設計大獎入圍作品展覽。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

臺中都發局111年度「中城計」系列活動，繼今年6月第1計「推動宜居建築」辦理「宜居3周年成果展」，9月第2計「凝聚共好樂居」辦理「第3屆台中樂居金獎雙年獎」頒獎，第3計將以「打造風格美城」於10月4日辦理「第10屆臺中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，為活動暖身都發局7日舉辦分享座談會，邀請所有入圍作品代表及專家學者齊聚一堂，共同探討台中市未來的都市美學發展，各專業學者對「基地開發前的植樹養地及中繼基地的概念」、「後疫性時代的空間設計與建築新發展」做討論與建議，建築同業也表示，期許產官學之間有更多合作，透過法制化的修法鬆綁，讓建築設計及投資環境有更多彈性。都發局表示，透過成果展覽同時傳遞聯合國永續SDGs：性別平等、永續城市及社區發展等指標。

(由左而右)逢甲大學楊龍士副校長、逢甲大學高敬賢執行長、台中市不動產開發商業同業公會林正雄理事長、臺中都發局黃文彬局長、劉偉彥建築師、東海大學薛孟琪副教授分享與談。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

都發局長黃文彬指出，第10屆自去年10月1起收件至10月31日，合計報名件數105件，是繼前九屆以來最多投件報名的一屆，這次因歷屆建築型態與都市環境多元，很難在同一項目內分其軒輊，除原先的「年度空間設計大獎」、「公共空間獎」、「環境空間獎」、「建築空間獎」、「低層建築獎」、「規劃設計獎」、「評審特別獎」等獎項外，就歷屆獲獎作品的維護管理與使用效益再增加「建築雋永」獎，讓各類型優秀作品都能受到肯定與重視。

「入圍就是肯定」黃文彬指出，最終得獎名單將於10月4日在臺中歌劇院前夏綠地公園舉辦的頒獎典禮上揭曉，期盼透過隆重的頒獎儀式，傳達台中市政府對都市環境合法、創意與傳承以及所提倡的友善、宜居與永續環境的重視，以提升台中市的都市設計與建築空間品質，創造獨一無二的台中城市美學。