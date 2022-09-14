「體操精靈」丁華恬在《Sports會客室》分享學習體操的過程與繪畫嗜好。

在國際體操總會（FIG）擁有以自己為名的動作，寶島「體操精靈」丁華恬努力在體操場上，跳出自己的精彩人生。

外型恬靜的丁華恬，其實宜動宜靜，小時候在爸媽的鼓勵下發展很多興趣，包括運動項目也是嘗試很多，「小時候會報很多不同夏令營學習新事物，運動方面桌球、羽球都有接觸過，還有溜冰。讀幼稚園時參加體操夏令營『翻』出興趣，從好玩變成投入訓練。我覺得最喜歡體操的原因就是，因為它可以做一般人做不到的事情。」

進入體操世界的丁華恬，2017年國三那年全運會以小小年紀在全能項目拿到金牌，教練鼓勵她，照這樣子練下去，然後再努力一點、拚一點，搞不好2020的奧運有機會可以去，也加深恬恬對體操投入的程度，為了有充分時間訓練、比賽，國三起就以在家自學方式完成學業。

「自學的話，時間運用比較彈性，因為出國比賽會有一段時間無法去學校上課，仍要按照課堂的進度去學習，自學就可以比較彈性地去分配課業。但要抓到學業、體操之間的平衡點，自學本身你自己也要有些想法跟自律，過程當中有時候也會覺得有點孤單，但是因為我知道自己想要的是什麼，會願意去付出這個代價。」

靠著對於前往目標的渴望及努力，丁華恬成為台灣53年來首位站上奧運舞台的體操女將，也讓她有了全新的大賽體驗，這背後還有個有趣的小故事。

「我的指導教練蔡恆政很看好我也很用心幫助我成長，除了是我的教練也很像我的家人。在取得東京奧運參賽資格前，有遇到農曆過年，教練通常都會在大家要放年假之前，包一些紅包給選手一個喜氣，每個人拿到後，發現我的特別不一樣、裡面是包日幣。教練特別鼓勵我說，包這個日幣希望我能夠拿到資格去參加奧運。」

笑說還可以跳起來的時候就會在體操場繼續跳躍的丁華恬，場下紓壓方式相當文靜，就是畫畫，以往出國比賽會特地帶一盒色鉛筆或多隻色筆，現在則是行李簡化，一隻多個顏色疊在一起的彩虹筆就可以花灑自如。

丁華次在《Sports會客室》分享自己的作品分享，是一幅坐在色彩斑斕星空下的女孩。（中時新聞網攝）

恬恬這次在《Sports會客室》專訪現場，也帶了自己作品分享，是一幅坐在色彩斑斕星空下的女孩，她說：「畫畫對我來說一種紓壓的方式，這張畫是用水彩色鉛筆，先用筆，去畫出簡單的背景，後面再用水彩加深。畫面看起來感覺有點孤單，但它表達的是，我的身邊還有很多小星星在旁邊陪伴我。」

運動選手每天鍛鍊，身體難免也會有些小傷，今年全大運前4周左腳扭傷，但她帶傷摘下成為大學新鮮人後的前2面大運會金牌，當時就透露感謝台大物理治療學系助理教授柴惠敏協助，讓她可以順利完賽，也體會到運動員身體很重要，但免不了會有受傷，防護員等後勤醫療資源，對選手來說真的很重要，也感謝台灣運彩挹注運動發展基金，讓選手們可以獲得需要的協助。

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。