宜蘭一名18歲劉姓男子與年僅11歲的女童交往，3度與對方發生性行為，因女童父親尋不著人，才意外得知女兒與成年人交往且偷嚐禁果，憤而報警處理。宜蘭地院審結，依對於未滿14歲之女子為性交等3罪，應執行2年。緩刑4年。

判決書指出，劉男於2021年12月間透過網路交友認識11歲女童，但劉男明知女童未滿14歲，卻先後於今年1月間三度在宮廟廁所、超商廁所等地，在不違反女童意願的情況下與其性交，後因女童父親找不到人，才意外揭穿劉男的惡行，立刻報警處理。

劉男接受偵訊時坦承犯行，檢察官核對女童接受偵訊的指訴情結、監視器畫面擷取照片、現場照片、驗傷診斷書及和解協議書等附卷，認定劉男的自白與事實相符，依法提起公訴。

宜蘭地院法官指出，劉男犯案時年僅18歲，正值血氣方剛的年紀，行為的確不被法律容許，但劉男取得女童同意為合意性交，還仍在學，此案應為劉男不熟悉法律、思慮不周的行為，且其犯後相當後悔，已獲得女童家屬諒解，予以最輕刑期仍嫌過重，故依法減刑。

法官表示，劉男僅因一時無法控制慾望，對稚齡幼女性交，影響女童未來身心發展，再考量女童及其祖父均當庭替劉男求情，希望不要讓劉男入監服刑等，故依犯未滿14歲之女子為性交等3罪，均處有期徒刑1年6月，應執行2年，緩刑4年，期間付保護管束。可上訴。