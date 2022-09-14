由於俄羅斯降低天然氣供應量，反制歐盟發動的經濟制裁，使得歐盟面臨嚴重能源危機，電力狀態相當嚴峻，不過歐盟的態度仍相當強硬，甩開依賴俄羅斯能源已經成為共識，沒想到近日卻傳出，瑞典與希臘都低調進口俄羅斯的液化天然氣。

Business insider報導，來自俄羅斯Portovaya液化天然氣工廠的貨物將運往希臘，該工廠位在暫時被關閉的北溪一號天然氣管道附近，買家的身分與規模並沒有曝光，但希臘僅有一座液化天然氣設施，用來供應國內市場，以及周邊的保加利亞與北馬其頓。

事實上，不只希臘持續購買俄羅斯天然氣，瑞典也持續進口液化天然氣，上周綠色和平組織成員透過阻止一艘液化天然氣船在瑞典卸載燃料，抗議瑞典進口俄羅斯天然氣。

該組織表示，「要求瑞典政府立刻停止進口俄羅斯天然氣，在普丁侵略烏克蘭6個月後，俄羅斯液化天然氣仍流入瑞典，這是令人無法接受的，歐洲議會已經授權政府停止進口俄羅斯能源，總理Magdalena Andersson應該要採取行動。」

此狀況與歐盟先前的計畫不同，該計畫目標在2022年將歐盟對俄羅斯的天然氣依賴降低三分之二，並在2030年以前完全擺脫對俄羅斯能源的依賴。