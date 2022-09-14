蘋果iPhone 14系列正式亮相，此次共推出4款機型包括iPhone14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，《日經中文網》以「從iPhone14逆風中上市看到的蘋果苦惱」為題發表文章，分析蘋果面臨嚴峻環境，包括物價上漲、市場縮小、陸美對立等，該公司此次防守的姿態明顯，比如低階機型沿用上代的A15晶片，藉此降低成本。

報導指出，iPhone 14系列所有機型的硬體改進都很小，在美國經濟面臨歷史性通貨膨脹的背景下，甚至連針對發表會的會前報導都不關注功能，而是關注銷售價格。

報導提到，從iPhone 14系列的零部件構成，還可以看出蘋果與通膨鬥爭的的苦惱，此次iPhone 14系列新機並未全面搭載最新的CPU，iPhone 14和iPhone 14 Plus採用上一代A15晶片，只有iPhone 14 Pro/Pro MAX才使用最新的A16晶片，主要目的在於降低成本。

市場萎縮也構成蘋果態度消極的因素之一，由於疫情帶來的宅需求已告一段落，加上烏俄戰爭和美國利率上升導致的經濟衰退隱憂，導致消費者出現減少購買的趨勢，美國研調公司IDC預測，2022年全球智慧型手機出貨量將比去年減少6.5％，降至約12.7億支。

蘋果往年在9月中旬舉行新款iPhone發表會，今年則提前約1周，有觀點指出，蘋果希望提前新機的上市時間，推動7～9月的營業收入高於去年同期。報導最後總結，美國處在通膨局面下，蘋果主力機型價格保持不變，其戰略顯示出防禦姿態，股票市場正在慎重觀察宏觀經濟環境變化對其業績的影響。

分析師郭明錤則示警，iPhone 14與iPhone 14 Plus的預購狀況相當糟糕，這可能代表蘋果今年對兩款標準型產品的定位已經失敗，甚至出現削減訂單的危機。