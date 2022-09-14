烏克蘭部隊閃電反攻哈爾科夫（Kharkiv），導致俄軍逃離。

烏克蘭部隊閃電反攻東北哈爾科夫州（Kharkiv）大有斬獲，導致俄羅斯軍隊倉皇逃離，親俄指揮官柯達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）坦言對結果「很沮喪」，沒有料到需要撤退，他說現在戰場上的最大問題不是兵力不夠，而是難以定位敵軍位置及軍備不足，讓他無法瞄準敵人開火。

烏克蘭近日對東北部哈爾科夫展開閃電反攻，9月以來已收復超過3000平方公里土地，導致俄軍倉皇逃回俄羅斯，留下大批彈藥、戰車。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，親俄分離主義份子、頓內茨克（Donetsk）人民共和國指揮官柯達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）12日在Telegram發文，坦言對戰爭現階段的狀態感到沮喪，「我對戰爭現在的狀態感到沮喪（我知道我們會停滯，但我甚至沒有想過我們會撤退）。」

柯達科夫斯基認為戰況不如預期並不是因為兵力不足，而是「在組織過程中的草率使用」。

他說兵力不足只是比較小的問題，透露自己在戰場上遇到的最大問題是，有時候難以定位烏軍的位置，以及部隊缺乏足夠裝備。

他說：「我有的人比我想要的還少，但最主要的難題不是這個，而是事實上我有時候找不到敵軍攻擊我們的位置，如果突然間我找到了，接著又沒有足夠的射程對他們開火，又或者沒有足夠的彈藥。」

另外柯達夫斯基也在文中分析反對俄羅斯全民徵兵的理由，他說如果維持徵兵，無論動員多少人，兵力不足的狀況仍會持續出現，接著俄羅斯將會在缺乏預期結果的情況下被「葬禮通知潮」淹沒，造成嚴重危機。

他警告如果普丁最終仍下令全民動員，屆時將是對俄羅斯的「強烈打擊」，俄羅斯將無法承受。