又一翻車現場？民進黨台中市議員第5選區（潭子、大雅、神岡）參選人林義偉12日酒駕遭移送無保請回，林義偉13日下午正式宣布退選，他說，不論什麼理由，酒駕就是零容忍，他向社會大眾道歉，宣布退出選舉。但民進黨台中市長候選人蔡其昌竟對這名前特助無情切割說「他應該知所進退」，被臉書粉專「政客爽」發圖酸：「這是一個政治冷暖的故事」、「突然我們就不熟了」；網友也虧「比川劇變臉還快」、「選情告急在所難免」。

台中市西屯派出所員警12日巡邏時，發現1輛自小客車違規，盤查發現駕駛林義偉散發出濃濃酒味，遭逮捕移送偵辦。林義偉曾任立委蔡其昌、何欣純、市議員謝志忠聯合服務處主任，被視為政壇明日之星，對此蔡其昌回應，林義偉應該要「知所進退」。

政客爽13日在臉書發文附圖酸道：「當最強鳳凰(蔡其昌)拋棄自己背書力挺的酒駕犯(林義偉)，這是一個政治冷暖的故事。備註：林義偉過去擔任多年蔡其昌立院特助，是他的子弟兵。」

政客爽在圖中舉出兩人三段互動來凸顯政治冷暖：「蔡其昌喊：支持蔡其昌，力挺林義偉」，「蔡其昌特助林義偉說：蔡其昌是最強鳳凰」，「林義偉酒駕被抓，蔡其昌說：他應該知所進退」。

政客爽留言酸：「突然我們就不熟了」，網友笑虧，「來一首：最熟悉的陌生人」、「真心換絕情啊！這政黨厲害了！」、「綠色沒事！搞不好還可以升官入閣」、「比川劇變臉還快呀！」、「目前選情告急，切割也是在所難免的啊！」、「笑死」、「可割可棄」、「以為是林智堅」。

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