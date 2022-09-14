為重振自身半導體產業地位，並與大陸競爭，美國先是通過《晶片與科學法案》，之後計畫與台日韓籌組「晶片四方聯盟」（Chip 4）。然而計畫迄今一年不見任何進展，外媒指出，對大陸的報復以及日韓雙方的緊張關係，正阻撓美國為團結其東亞盟友的努力。

金融時報報導，Chip 4旨在加強美國取得重要晶片，並削弱大陸在該產業戰略的一部分，是由美國所主導偕韓國、日本、台灣所組成，然而迄今不僅遲未確定計畫，連初步會議都進度緩慢，其中擔憂除了大陸的反應外，也包括日韓間的緊繃關係及對台灣加入政府級別論壇的躊躇。

華盛頓智庫策略及國際研究中心高級研究員Sujai Shivakumar表示，美國需要透過結盟以穩固其供應鏈，並提振半導體產業，此外，Chip 4倡議也在一定程度削弱大陸半導體產業的進展。

大陸商務部發言人束珏婷曾警告美國，別透過Chip 4「損害且割裂」全球半導體供應鏈穩定，並指「歧視排他」可能會加劇供應鏈問題。而大陸占全球IT產能40%的比重，仍為關鍵零組件及原物料的重要供應商，來自陸方的反彈也讓製造商感到焦慮不安。

三星電子半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）表示已向韓國政府表達對倡議的擔憂，他強調，並不是要利用美中之間的衝突得利，而是尋求一個雙贏的解方。

一名不具名日本官員指出，如果韓國加入Chip 4聯盟，兩國之間的緊張關係可能會限縮倡議的範圍。

事實上，日本、韓國也不大願意參加含台灣在內、涉政府層級的正式組織。一名韓國官員透露，韓國已向美國尋求承諾，台灣的參與不能被北京視為對「一個中國政策」的挑戰，他還補充，韓國除了初步會議以外，沒有做出任何承諾。

現就職於威利萊茵律師事務所（Wiley Rein）的前美國高級經濟安全官員妮卡塔（Nazak Nikakhtar）表示，倡議的進度緩慢表明「只有各方有意並進採取行動時，多邊才有望達成」。

妮卡塔說，在大陸的問題上，韓國相對美國、日本更加有所顧忌，擔心北韓與大陸的距離等等，而美國也無法指望台灣自我監管對大陸貿易，許多晶片生產所需的原物料來自大陸，這也是為什麼讓台灣和韓國與美步調一致的想法十分荒謬。