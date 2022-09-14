硬抝？針對總統府13日發布5點聲明強調「沒阻擋疫苗」，PTT有網友整理出時間序打臉，指「德國國會議員Ulrich Lechte也曾經公開說明過」這句話根本是把台灣人當白痴，他破解「政府自己硬抝中國打壓、外國媒體報導台灣說法、外國議員轉貼台灣說法、內宣國外證實台灣說法」說謊4步驟，痛批政府擺明吃定一般人不會去看德國議員臉書，能騙幾個算幾個。

總統府聲明中提到：第二、然而，遺憾的是，後續發生醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致台灣與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。關於這點，德國國會議員Ulrich Lechte也曾經公開說明過。

PTT有網友發文破解謊言，秒被鄉民推爆：「最大的八卦是總統府聲明中的這句『德國國會議員Ulrich Lechte也曾經公開說明過』，這就是總統府在公然對台灣人認知作戰，把台灣人當白痴。」

該網友指出，時序恢復一下，2020上海復星投資BNT，上海復星簽下「中國大陸+台港澳」疫苗商業上獨家代理權。2021民進黨政府堅持無視商業倫理，也無視上海復星「獨家代理權」，死都不循正規管道買BNT。2021台灣疫情爆發，無視商業規範、無視上海復星合法獨家代理權的死不買BNT、卡BNT的民進黨狡辯「台灣被中國打壓而買不到BNT疫苗」(結果好奇怪，民間一出手就買到了)。

2021/7/12某外國媒體報導「台灣宣稱被中國打壓而買不到BNT疫苗」，2021/7/14主角Ulrich Lechte來了，德國議員Ulrich Lechte 轉貼了上面這則報導，2021/7/15 台灣大內宣跟上：中央社「德議員證實中國阻台買BNT疫苗 犧牲台灣人民健康」。過了一年後，2022/9/13總統府聲明拿德國議員Ulrich Lechte背書中國阻攔「德國國會議員Ulrich Lechte也曾經公開說明過」。

鄉民傻眼：「太粗暴了簡單明瞭」、「一條龍，舒服」、「政府都當大家是無腦瞎子」、「證實民進黨都在騙人，總統府一直騙」、「推整理，可惜三民自不會讓死忠的知道」、「真的把台灣人命當草芥」、「這才是認知作戰，自己放消息，外媒引述政府的說法後，斷章取義去掉外媒是引述的部分，直接變成是外媒說的」。