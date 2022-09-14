台灣影壇於1970年代開始蓬勃發展，捧紅許多大明星，不過他們現在多半都淡出螢光幕，鮮少公開露面。近日，有網友PO「台灣四大美女」胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞和胡慧中的舊照，讓大批網友陷入回憶殺，直呼現在沒有女星比得上她們。

一名網友12日在臉書社團「復刻舊時光」上傳胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞和胡慧中的早期合影，表示她們是1970年代台灣影壇四大美女；畫面中，胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞和胡慧中都留著黑色直髮，氣質清新動人，又美得各有特色，一眼望去每個人的辨識度都超高，且當時的修圖軟體並不發達，照片裡若是大美女，本尊的顏值絕對差不到哪去。

網友曝光「台灣四大美女」胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞和胡慧中的照片。（圖／臉書＠復刻舊時光）

此張照片曝光後，讓網友開始回憶當年，紛紛留言：「超美的～～～而且這個沒修圖耶」、「真的好漂亮，現在的女明星真的比不上」、「以前年代的女生漂亮又有氣質」、「我喜歡胡茵夢和胡慧中」、「每個人都有個人特色，不像現在整型成複製人大軍。」

胡因夢演出電影《梅花》一炮而紅，婚姻卻不順遂，與李敖結婚3個月便分開，息影後她朝向心靈方面進修，現在已經成為厲害的哲學、心理學和翻譯大師。

周丹薇是70年代台灣「第一名模」，以一支沐浴乳廣告打開知名度，更在24歲憑《花落水流紅》榮獲第25屆亞洲影展悲劇片最佳女主角獎，但她投資的公司慘賠1億8千萬元，老公又外遇，身體也有狀況，罹患乳癌零期，人生一度陷入低谷；後來靠著信仰翻轉命運，現在變得正向、樂觀，並回歸演藝圈拍攝眾多戲劇作品。

林青霞剛出道就以第一部瓊瑤電影《窗外》爆紅，成為華人影壇數一數二的傳奇巨星，和秦漢、秦祥林、林鳳嬌齊稱「二秦二林」；她與秦漢、秦祥林曾有三角戀，後來邂逅香港富商邢李㷧，交往半年宣布結婚，並離開五光十色的演藝圈。

胡慧中以電影《歡顏》出道，代表作為《霸王花》，讓她打開知名度，更成為影壇的重量級巨星之一；1998年她嫁給曾是眼科醫生及香港民政事務局局長的何志平，從此淡出演藝圈。