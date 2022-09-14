絕不徇私！國民黨前台北市議員羅智強日前宣布有意參選總統，除了展開全台行腳外，也在新書《大小情話》中分享溫馨小故事。他翻出前總統馬英九抱著他小女兒的昔日合照指出，該張照片不但成為媒體焦點及頭版照片，還曾被中華郵政選來當就職週年的郵票樣本，但當年身為總統府副秘書長的他，秉持著「絕不利用公職佔任何便宜」的信念，默默將樣本抽出來再給馬英九選，這是他不曾告訴過馬英九的塵封多年往事。

羅智強13日晚間在臉書回味寫道：「昨天翻開電腦相簿，看到了一張馬英九抱著我的小女兒的珍貴照片。這張照片是馬英九連任勝選第二天照的，那時候小女兒五歲，馬英九來到競選總部向志工朋友致謝，小女兒忽然掙脫我的手，喊著馬英九馬英九，就衝到講台上。馬英九當時也不知這小女娃是誰家的小孩，一把就把她抱了起來」。羅智強說，這張照隔日變成媒體頭版照片。

但這個故事還沒有完，羅智強說，選後他被拔擢為總統府副秘書長，有一天，桌上擺放著一個公文，那是中華郵政要製作馬英九就職週年的紀念郵票樣本，裡面放著三副郵票，要讓馬英九總統圈選。你知道嗎？其中一副郵票，竟然是馬英九和我的女兒的合照，中華郵政選了這張頭版照片當作就職週年的郵票樣本之一，我想了一下，把馬英九和我的女兒的郵票樣本抽了出來，把剩下的兩個郵票樣本交給馬英九選。

這件事我從來沒有告訴過馬英九，就是默默的讓女兒失去了登上就職週年郵票的機會（我在把女兒的郵票抽出之前，有找了幾個不認識我女兒的人，請他們在三個郵票當中選一張當作就職週年郵票，全部都選馬英九和我女兒的合照……）。看到現在的政府，有時候想想，當時的馬團隊『絕不利用公職佔任何便宜』的堅持，不知道該敬佩，還是覺得迂腐好笑，一個我在總統府工作，塵封多年的故事。」

網友大讚：「原來照片背後有這溫馨的小故事。扉扉小時後就好聰明可愛喔，超有人氣的，也有馬總統緣！」、「這張好看阿很有溫度！」、「這張真的很自然，表情很棒」、「好珍貴的照片」、「好自然好舒服的照片」、「有真、才有善、也才會美！相對應現今政府的假、惡、醜，實在太諷刺了！」