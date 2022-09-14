李聖經擁有175公分的身高。（摘自IG）

32歲韓國女神李聖經在不少戲劇中擔任過女主角，日前在韓劇《流星》中與初次當男主角的金永大配對，頗有「姐姐帶弟弟」的感覺。談到這次合作，李聖經表示，2人在拍攝現場都算是很有能量的演員，特別是金永大有時會偷偷靠近，開一些可愛的笑話，現場營造了良好的現場氣氛。金永大則表示，其實李聖經就像姐姐一樣，對身邊的人都很照顧，她和《舉重妖精金福珠》的福珠一樣簡單隨和又討人喜歡，有很多值得尊敬的地方。

模特兒出身的李聖經，身高超過175公分，體重始終維持在49公斤以內，光是腿長就有112公分，身材比例看起來實在太過完美，每次拍攝畫報或出席活動時，總讓人讚嘆不已，不少女星瘦身都會刻意節食，但李聖經卻不這樣，她特別強調，如果為了減肥而挨餓不吃的話，下一頓就會吃2倍多的食物，「我都吃健康的食物，坐下來慢慢享受，每一口都要咀嚼10至20次，即使有時想吃零食，我也會適量的吃，吃多少就運動多少」，加上一週都會固定做2到3次提高基礎代謝率的核心運動。

而與她搭檔的男星都必須精挑細選，與她合作過的男星都至少是185公分以上的「長腿歐巴」，《浪漫醫生金師傅2》的安孝燮187公分、《舉重妖精金福珠》的南柱赫187公分、《Doctors醫生們》的尹鈞相192公分、《沒關係啊 是愛情》的李光洙193公分以及客串飾演她男友的張基龍187公分、《想暫停的瞬間》李相崙186公分，這次《流星》中的金永大身高也有185公分。

《流星》今（14日）起，每週一至週五晚上9點起在衛視中文台播出。