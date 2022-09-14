藝人林郁智（納豆）今年1月因腦出血緊急送醫開刀，經治療後於5月出院返家繼續休養，復出之路看似遙遙無期、收入更是直接掛零；這段時間女友陳依依則是一直陪伴、照顧納豆，更一肩扛起經濟重責，到處上通告、經營電商，拚命賺錢，讓納豆能夠安心復健休養。時報周刊CTWANT連日直擊，依依即使忙於工作趕通告，仍會擠出空檔時間陪伴納豆用餐聊天，交往5年感情依舊甜蜜。

依依日前中午前往南港東森攝影棚待了片刻又趕著離開。（圖／本刊攝影組）

第二站依依趕往TVBS電視台錄《11點熱吵店》節目。（圖／本刊攝影組）

9月1日中午12點半，一身黃色格子套裝的依依獨自步出台北市南港家門，搭上了計程車，開始了一天的趕場錄影工作。她第一站來到位於南港的東森電視攝影棚，卻僅待了短短2分鐘就迅速離開，之後在門口攔了輛小黃轉往下個地點。10多分鐘後，計程車抵達位於內湖的TVBS大樓，她一待就是兩個小時。下午3點結束《11點熱吵店》錄影工作，依依走出電視台，在門口等車的同時正好遇到夏宇童，兩人順勢聊了起來，接著依依又和一旁的馬力歐寒暄幾句，上車前回頭跟對方比了個手勢，相互道別後便搭車離去。

錄完節目依依在T台門外與夏宇童及馬力歐聊了幾句。（圖／本刊攝影組）

依依急急忙忙搭上小黃趕著要跟納豆碰面。（圖／本刊攝影組）

下午3點多，依依抵達三立電視台附近的咖啡廳，沒多久時間就見到納豆在女助理的陪同下前來會合，3人一起在店內用餐。過程中，依依一邊用餐、一邊餵食身旁的納豆，小倆口你儂我儂、非常甜蜜，至於坐在對面的女助理則是早就習以為常，相當淡定地滑著手機，全然無視這對愛侶的甜蜜時光，彷彿眼前一切早就司空見慣，也不用沒甚麼好感到驚奇或是迴避的。然而，有著依依相陪又有美食享受的納豆，看來神情臉色有些許的無精打采，仍需要調整心情，讓自己回到過去意氣風發的狀態。

納豆與依依相約共進午餐還上演甜蜜餵食秀，助理坐在對面滑手機看來很習慣這畫面。（圖／本刊攝影組）

雖然納豆目前沒有工作，但在外面依依仍非常注意他的服裝儀容，隨時會幫他打理一下。（圖／本刊攝影組）

結束用餐時間已是下午4點半，飽餐一頓的3人離開咖啡廳，走著走著遇到有高低段差時，依依便伸手牽著納豆一起走，動作自然又貼心，她臨上車前還幫男友撥了下頭髮，情侶互動自然。之後由助理開車，先將依依載至位於民權東路的中天電視台下車，而納豆則繼續由助理開車先行返家；依依則是在錄完《同學來了》節目後，在晚間快七點搭上計程車後直接返回南港住處，直到深夜未見情侶倆出門。

結束短暫的午餐約會，依依又搭車趕往內湖的中天電視台錄影。（圖／本刊攝影組）

依依一路忙到晚上才結束工作離開中天。（圖／本刊攝影組）

8月納豆曾與依依一同去錄《同學來了》節目，順道探班主持搭檔阿Ken與安心亞。而安心亞日前出席活動時談當天狀況，透露私下早跟納豆相約吃過飯，「他體力不錯，還滿好的、反應也不錯，回話的拍子也是超好笑的。」至於納豆何時會回到主持崗位？安心亞說：「我們也不想要催促他，讓他休息夠了再回來，但有跟他說我們都在等他，他則回說要繼續休息。」依依曾表示希望能讓納豆整整休養滿一年再談復出，近期納豆去兩節目探班，真的就是純敘舊。

揹著大包小包的依依拖著疲憊的身軀回家。（圖／本刊攝影組）

納豆日前回《同學來了》探班，令大家覺得很驚喜。（圖／中天提供）

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