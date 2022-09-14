14號颱風南瑪都今天凌晨生成，加上原本的梅花、莫柏，西北太平洋目前「3颱開趴」；不過這3個颱風，對台灣都沒什麼影響了。梅花持續北上，今上半天仍有局部雨勢，下半天降雨趨緩。明起至下周一天氣轉變，各地晴時多雲、日夜溫差大。

中央氣象局昨晚解除梅花海上颱風警報，今白天受其外圍環流影響，北部、東北部山區仍有較大雨勢，其他地區也有陣雨，要等到下半天才會趨緩。

颱風逐漸遠離，北台灣偏涼，花蓮、台東因過山沉降帶來高溫，各地氣溫：北部24至29度、中部23至33度、南部23至34度、東部21至36度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，全台天氣將有明顯轉變。

雨終於要停了！明起至下周一天氣恢復穩定，各地晴時多雲，僅山區中午過後有短暫雨。白天高溫甚至回升至35度，早晚偏涼、日夜溫差逾10度。

最新模式模擬，南瑪都未來將行經至琉球北方海域，接著向東北大迴轉，影響台灣機率低。不過它距離台灣並不遠，接近時仍應注意後續發展。