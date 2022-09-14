Second of the game for Munetaka Murakami to give him 55 on the year!



He’s matches his uniform number and Sadaharu Oh’s single-season record for a Japanese-born player. pic.twitter.com/cj3LMu4htd — Yakyu Cosmopolitan (@baseballcosmo) September 13, 2022

日職養樂多燕子猛將村上宗隆13日轟出本季第55號全壘打，追平王貞治1964年的紀錄，是為日職第5人（首位日本人），今年才22歲的村上因此被敬稱為「村神大人」。日職的單季最多轟紀錄是荷蘭籍洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）2013年創下的60轟，巴倫汀曾效力大聯盟水手隊。

如今村上宗隆有機會讓紀錄重回日本打者手中，82歲的王貞治也獻上祝福，他對《西日本Sports》說：「他比第2名多打了1倍（岡本和27轟），真是非常厲害的打者，才打第5年就壓倒性地甩開其他人。」日職前年因為疫情縮減場次，現在已回復143場，養樂多還剩餘15場例行賽。王貞治說：「打到60轟不是夢，因為也有單場雙響炮、三響炮的時候。」

除了全壘打王，村上宗隆今年還可望拿下中央聯盟的打擊三冠王（打擊率、全壘打、打點），他的打點高達132分，領先第2名大山悠輔49分。打擊率村上以0.337領先，後面有0.318的大島洋平。王貞治指出：「打擊率是最困難的，因為全壘打王只有少數打者有實力挑戰，打擊率卻是每個打者都有能力競爭。」

大聯盟官網也稱讚村上宗隆，告訴大家在賈吉（Aaron Judge）、普侯斯（Albert Pujols）之外，東洋也有一位正在追逐全壘打紀錄的猛將。去年東京奧運棒球金牌戰，日本2比0完封美國，當時就是村上宗隆炮轟了美國投手打下致勝分。