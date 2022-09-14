111年國慶主視覺圖與主題「守衛國土 你我同行」。（圖 / 取自「中華民國讚國慶」粉專）

今年國慶主視覺出爐，「中華民國」元素再遭消失，並強調「Taiwan National Day」，遭國民黨痛批是以「英文台獨」偷渡理念，企圖消滅中華民國，引發各方論戰。一份最新網路民調顯示，不喜歡今年國慶主視覺、認為「難與國慶主題產生連結」者，以驚人差距輾壓喜歡、認為「很有設計感」的民眾，大批網友更湧入投票頁面大罵「爛」字，不滿情緒爆棚。

《Yahoo奇摩》自8日開始發起「你喜歡今年的國慶主視覺嗎？」網路民調，截至今日（14）早上7時30分，已有約3600人參與投票。認為「不喜歡，難與國慶主題產生連結」的民眾高達3447票，認為「喜歡，很有設計感」僅獲得167票，比數極為懸殊。

此結果引發熱烈討論，大批網友湧入投票頁面下方留言：「爛」、「爛爛爛」、「爛爛爛有夠爛」、「爛透了！不敢台獨還不放中華民國字樣！別忘了是領中華民國的薪水！」「不喜歡，難與國慶主題產生連結」、「國家生日怎會用這麼暗沉的顏色」、「這叫國慶？青天白日滿地紅在哪？」「民進黨憑什麼剝奪我們的國旗」、「完全與中華民國沒關係」。

至於認為「喜歡，很有設計感」的網友則表示：「各黨的色彩都有」、「跟10年前相比，現在的很藝術，很適合搭配周邊商品」、「我就是死忠」、「雖然看不懂但是滿好看的」。