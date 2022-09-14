民進黨台北市長參選人陳時中到萬華吃在地美食，臉書貼圖卻盜用人氣部落客拍的照片，引發爭論。對此，中廣董事長趙少康小編昨(13日)在臉書發文，大家也不要責怪阿中或焦糖了，「畢竟陳時中連吃泡麵都能翻車」，更何況是更難駕馭的滷肉飯？

陳時中臉書粉專日前貼出陳時中在萬華享用在地小吃滷肉飯的競選文宣，被眼尖的網友發現，當中的照片竟有部落客「小可愛阿貴」2年前拍攝的食物照。陳時中昨公開致歉，強調「這樣的誤植確實是我們的不對、不應該」。

趙少康小編昨在粉專「康編碎碎念」發文指出，中午老闆請團隊吃滷肉飯，於是自拍一張證明我們沒有誤植，「大家也不要責怪阿中或焦糖了，畢竟陳時中連吃泡麵都能翻車，更何況是更難駕馭的滷肉飯？」同時詢問大家，照片中到底是滷肉飯還是肉燥飯？因為台北人的小編說是滷肉飯，新北人的小編認為是肉燥飯，而來自台南的小編則說，這在台南連肉燥飯都不是。