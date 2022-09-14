本土疫情升溫，昨單日暴增4萬多人染疫，兒科急診科醫師吳昌騰表示，中秋後的急診現場超忙，有一家人連續烤肉聚餐3天後，家庭成員陸續確診，至今已有5人染疫，其中有2人是二度感染。他提醒，若聚餐的親友確診，自己就算沒症狀，建議還是快篩。畢竟BA.5免疫逃脫力和傳播力都強，就算有打疫苗仍會確診。

吳昌騰昨在臉書上發文說，中秋假期後的兒科急診現場超忙，不僅醫療團隊忙，病人的家屬們也忙，因為正如大家所預期的，中秋假期過後，確診病患增加不少，當然其中也有一些發燒腹瀉的病人，好幾個家庭來看診都是跟烤肉聚餐有關。

吳昌騰表示，一位媽媽帶小孩來掛急診，說她自己確診後，隔天1歲的孩子也快篩陽性確診。那位媽媽透露，她們住在透天厝，家中有院子可烤肉，因此連假3天都有安排烤肉活動，親朋好友聚在一起，邊吃邊聊，當然口罩沒戴好。結果，從周日晚上開始家裡成員就陸續確診，目前已知有5人確診，其中2人是二度染疫，面對這樣的狀況，該名媽媽也無奈大嘆沒辦法。

吳昌騰指出，另一個來掛急診的家庭則是一家四口都腸胃炎，因為中秋節期間與朋友聚餐，結果從周日開始，全家發燒、噁心與腹瀉，而年紀最小的妹妹症狀尤其嚴重，血液中的電解質異常、腎功能異常、發炎指數也飆高、甚至還出現視幻覺，不時的說窗外有東西，讓家人非常擔心。

吳昌騰也說，還有外公、外婆帶著發燒的孫女來看病，結果驗出孫女確診，讓這對老人很緊張，深怕是自己傳給孫女的，當下立刻要求接受採檢，所幸他們倆都是陰性，不過，虛驚一場的狀況，也讓那位外婆嘆「壓力好大！」

吳昌騰提醒，如果中秋節一起聚餐的親友有人確診，就算自身沒有出現症狀，建議還是做快篩。畢竟BA.5的免疫逃脫力強、傳播力也強，就算打好打滿疫苗，依然還是有可能會確診。