基隆關於111年9月13日(周二)擴大舉行秋季記者會，加深外界對關務業務的認識，關務長呂敬銘表示，海關核心工作包括通關徵稅及查緝走私，在通關徵稅方面，基隆關今年1至8月處理進出口報單逾730萬份(其中進口快遞貨物約622萬份，占全部報單量85.25%)，年減約23萬份；各項稅收逾新台幣1640億元，其中進口關稅收入約500億元，約占全國關稅收入之55%，年增約3億元或0.67%；在查緝走私方面，今年1至8月緝獲的走私案件共1058件，裁處沒入的私貨價值逾2.6億元，整體績效良好。

基隆關擴大舉行秋季記者會，特別規劃港區媒體記者參訪八里分關海運快遞專區，期使外界瞭解海運快遞專區通關作業環境、通關秩序及業者法遵程度皆已大幅提升，這是海關與專區業者及快遞業者共同合作努力的成果，並公布近期海運快遞專區緝獲仿冒品績效。另為加深外界對關務業務的認識，由關務長呂敬銘主持，敬邀關務署署長彭英偉一同與會，會中除發布該關1至8月貨物通關及查緝績效外，並進行業務面的意見交流，彼此互動熱絡，有效增進港區媒體對海關各項施政措施的瞭解，活動圓滿成功。

呂關務長強調，基隆關之所以能夠具體展現施政績效，除應歸功於全體同仁的努力外，更要感謝各夥伴機關的緊密合作、相關業者的鼎力配合，以及媒體界的正向報導，未來亦期盼港區媒體、各業務相關機關與公協會持續給予支持。