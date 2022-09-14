彰銀(2801)統籌主辦日勝生(2547)旗下晶鼎綠能新台幣43億元聯貸案，雙方於13日完成簽約，為彰銀主辦市場首見連結ESG的循環經濟BOT案，顯見彰銀力挺循環經濟，落實綠色金融執行。此案推出後獲得熱烈迴響，短期內即超額募集完畢。

此案由彰銀擔任統籌主辦行暨管理行，兆豐、臺企銀、合庫、華銀、農業金庫及高雄銀等參貸，資金用途為支應日勝生集團及中鼎集團參與「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫（BOT）案」標案所需資本支出。

2020年9月成立的晶鼎綠能由日勝生及中鼎(9933)集團共同合資設立，由日勝生及子公司晶鼎綠能合計持股7成、中鼎持股3成，強強策略結盟共同參與標得「經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫（BOT）案」。

此BOT案以「循環經濟」為設計理念，目標打造國內首座汙泥資源化處理中心示範廠，能同時解決工業區廢水污泥及一般事業廢棄物去化，以廢轉能技術進行綠能發電，解決污泥混合物去化困難並製成輔助燃料，以達到零廢棄目的，創造循環經濟效果。

此外，此聯貸案將追蹤日勝生永續經營表現，包括溫室氣體排放量、能源消耗密集度及廢棄物量等ESG指標納入聯貸條件中，視達成程度提供優惠貸款利率，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。