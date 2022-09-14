星宇航空(2646)公開發行後，積極為登錄興櫃做準備，預計9月28日舉辦興櫃前法說會，市場推估9月30日有望在興櫃掛牌；另一檔航運股中信造船(2644)也將在9月27日舉辦興櫃前法說會，也有機會在9月底前登錄興櫃，航運股資本市場將增添兩名新兵。

隨著各國邊境措施逐步鬆綁，出國旅遊市場回溫，星宇航空前8月客運營收年增173％，而貨運方面因整體艙位需求平穩，貨運營收前8月年增107％。隨著市場需求量增加，星宇航空規劃持續增班，並積極籌備開闢新航點。除此之外，星宇航空機隊也將穩步擴張，今年底前再交付4架A321neo、1架A330neo以及2架A350廣體客機，總機隊數量將達19架，三大主力機型相互搭配提供全球飛航服務。

中信造船歷年來已造超過400餘艘船舶，涵蓋超重力型拖船、大型圍網漁船、超低溫遠洋鮪釣船、大油品輪、大貨輪、研究船、巡防艦艇、 超大型豪華遊艇、超低溫冷凍運搬船、巡護船和超大型駁船等。著名船隻有李安執導電影「少年Pi的奇幻漂流」中搭載主角的船隻、LVMH集團總裁豪華遊艇、往返台灣馬祖的交通船台馬之星、140米海上風力發電平台駁船和各式海巡艦艇等。

中信造船自2019年承接81艘合計金額達215億元的海巡署巡航艦，包括35噸、100噸和600噸，預計分8年交船，截至今年8月，已交25艘。中信造船目前正進入大量且船型重複的造船階段，在國艦國造獲利穩步成長下，預期今年營運及獲利均能創歷史新高；此外，中信造船擁有兩座浮塢，舉重量超過3萬噸，係國內最大型艦艇維修平台，每日船塢駐費收入可高達30萬元以上，是中信造船穩定業務與獲利動能之一。