金管會統計，防疫保單2022年截至9月12日理賠金額達713.83億元、周增達67.75億元，疫苗保單理賠金額達187.91億元、周增達27.36億元，雙雙較前周跳增、並雙創今年來單周新高，顯示目前仍處於理賠高峰期。合計防疫雙險今年以來理賠金額已達901.75億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售，防疫保單今年截至12日合計承保件數473.7萬件、周增0.38萬件，保費收入45.1億元、周增0.04億元，較前周新增1.86萬件、0.2億元明顯減少。

不過，防疫保單今年截至12日理賠件數達187.38萬件、周增達17.3萬件，理賠金額達713.83億元、周增達67.75億元，較前周新增12.77萬件、54.13億元再度增加，創下今年單周新高，顯示仍然續處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的15.8倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至12日承保件數240.68萬件、周增0.31萬件，保費收入10.12億元、周增91.6萬元，較前周新增1.23萬件、0.03億元持續顯著減少。

不過，防疫保單今年截至12日理賠件數達45.09萬件、周增達6.47萬件，理賠金額187.91億元、周增達27.36億元，較前周新增4.45萬件、18.1億元顯著跳增，亦創今年單周新高，亦處於理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的18.6倍。

面對理賠潮仍未見退燒，目前已有4家產險公司申請增資獲准，包括富邦產險150億元、新安東京海上產險147億元、國泰世紀產險100億元、中信產險40億元，合計申請增資437億元。