民進黨台北市長候選人陳時中昨日（13）被抓包臉書文章盜用部落客圖片，消息曝光後陳時中小編緊急將該張照刪除，並坦承失誤致歉並自請處分，陳本人也迅速道歉稱自己「很抱歉、不對、不應該」。有「抓堅高手」之稱的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋則表示，疫情走了上萬人陳一句道歉都沒，盜一張圖卻馬上致歉，因其團隊都是政二代，這些人的父母陳惹不起，他寧願得罪全民也不肯得罪黨的權貴。

謝克洋昨日（13）在臉書發文表示，最近陳時中的競選團隊頻頻出包，宣傳免治馬桶影片上傳時，陳就為了偷窺的形象道歉。後來偷窺影片被網友二創後，競選團隊的成員紛紛跳出來，大聲嚷嚷要提告網友的創意，陳也為了這件事道歉。這次被網友踢爆陳去吃美食，結果竟盜用知名部落客的照片，陳又再度認錯了。

謝克洋指出，陳時中不肯為他過去任職防疫指揮官時的缺失道歉，不管是3+11的會議紀錄、疫苗買不到的問題，甚至走了上萬條人命，陳一句道歉都沒有，如今面對團隊、小編鬧出的爭議卻迅速道歉，他的道歉自始至終都只為了他的選情。

對此，謝克洋直言，陳時中會一改過去作風，為團隊及小編的疏失毫不猶豫道歉，背後原因是因為，他的團隊都是一群政二代，這些政二代的爸爸、媽媽陳惹不起，他要代他們趕快道歉以免火繼續延燒；可見他只會為權貴道歉，全民在他心中根本毫無分量，故他寧願得罪全民也不肯得罪黨的權貴。