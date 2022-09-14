科技新貴尊爵不凡？台灣房屋根據實價登錄資料，比較全台各鄉鎮市區今年上半年與2021年H2的預售屋漲幅，其中有4個地區大漲4成以上！首先是新竹縣新埔鎮，平均單價從21.4萬元漲到31.3萬元，漲幅高達46.3%，勇奪全台第一；台中市龍井區則以46%居次；第三名的新竹縣竹東鎮，半年來也價揚43.8%；第四名的苗栗縣頭份市，漲幅亦達43.2%之譜。值得一提的是，漲逾4成的4個地區中，新埔、竹東與頭份，都位於竹科園區所在的竹苗地區，使「竹科概念區」躍居全台最會漲的預售房市熱區！

進一步觀察漲最多的前10名鄉鎮市區，上榜地區全數位在科園加持的縣市，比如中科重鎮的台中市，就有龍井、北屯、烏日搶下第二名、第五名與第八名；雙北唯一進榜士林區，亦有北士科話題挹注；南部漲最多的橋頭、楠梓與安南，也各自有南科的橋頭園區、高雄第三園區及台南園區力挺，顯示大型科園已成為區域房市的護國神山！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型科園挾帶「三多」紅利，第一，「就業買盤多」，創造豐厚剛性需求；第二，「居民收入多」，產業待遇佳，強化購買力；第三，「公建規劃多」，增添區段建設遠景，為區域房市注入強勁成長動能。

以竹科為例，新竹園區目前就業人數逾14萬人，竹南園區亦有近1.4萬名員工，且據財政部最新綜所稅資料顯示，新竹市、新竹縣的平均每戶年所得，分別達135.9萬元、124.8萬元，均居全台前三名，區域房市可謂「人財兩得」，也讓周邊房價基期相對低的地區，漲幅領先全台。

預售屋的驚人漲勢，一來是反映當地的市場近況，二來也與實價登錄2.0的政策變動有關。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，實價登錄2.0上路後，預售屋交易從過去的結案後整批登錄，改為每戶簽約30日內即時登錄，所以高價交易揭露的時間差，從以往的2、3年縮短到了2、3個月，也因此若新案先銷售高價戶別並申報，民眾就容易因看到高價資訊，忽略全案的平均行情，進而產生追高心理推升房價。