來自馬來西亞藝人艾成，在8月驚傳於蘆洲共構大樓意外墜樓去世，與愛妻王瞳原安排要去馬來西亞辦婚禮，無奈事與願違，近日王瞳則被媒體捕捉到前往艾成的故鄉馬來西亞療傷，現在只能一人前往，讓人不勝唏噓。

王瞳自艾成離世後始終害怕一人，教友都擔心她的情緒狀況，隨時都有人陪在她身邊，據《鏡周刊》報導，中秋連假王瞳在傳道師趙亮接送下，兩人與牧師夫婦碰頭寒暄後，一行人前往桃園機場，眾人自拍留念，大夥兒希望引導王瞳開心合影，但拉下口罩的王瞳似乎在強顏歡笑，眉宇中透露憂愁，畢竟才經歷短短幾周，她尚未走出喪夫之痛。其後，師母陪伴王瞳，去櫃檯辦理登機，並托運好行李，貼心的照顧王瞳的感受。雖然不知王瞳此行的目的為何，但可料想王瞳應是想回大馬悼念亡夫，以及回到艾成的故鄉馬來西亞度假療傷。

40歲的艾成當年參加選秀節目《超級偶像》後進入演藝圈，和王瞳愛情長跑10年，感情一度生變，幸虧兩人依然走過風雨，在2020年7月底登記結婚。上月28日，艾成還在臉書發出與老婆王瞳一起慶祝結婚兩週年的甜蜜合照，寫著：「謝謝大家的祝福，大家都要像我們這樣幸福喔」，如今傳出遺憾的消息，王瞳也還在努力平復情緒，期待她再次出現活力閃耀在螢光幕前，為觀眾帶來更好的作品。

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