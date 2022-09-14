連續兩個颱風軒嵐諾、梅花，為北台灣帶來豐沛雨水，原本嗷嗷待哺的翡翠、石門等水庫，一下子全灌飽了，連鬧缺水的基隆都宣告危機解除。不過這幾波降雨並沒有造福南部水庫，曾文水庫蓄水率僅53%，幸賴調度得宜，正常用水仍可至11月底。

颱風、梅雨是每年挹注台灣雨水的兩大系統，最近的軒嵐諾及梅花雙颱，做出了完美示範。這兩個颱風不僅走得慢，從頭到尾也沒登陸或侵台，卻在台灣外海供應源源不絕的降雨，且集中集水區，為用水提供有力支援。

根據統計，截至14日清晨，翡翠水庫蓄水率來到95.9%，相較先前僅6成多，簡直大進補。石門水庫更誇張，蓄水率一口氣飆到99%，甚至在梅花颱風來之前一度調節性放水。

不過南部地區沒有受惠到這兩波降雨，水庫主要進水仍靠午後對流。曾文水庫截至今晨蓄水率僅53.4%，是全台主要水庫中最少的。幸好透過水資源調度，評估南台灣用水無虞，可穩定供應至11月底。