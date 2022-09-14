金管會為增進盤中零股交易市場成交機會及效率，宣布證券市場預計於12月19日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行的3分鐘縮短至1分鐘，盼藉此提升盤中零股市場流動性，優化零股交易市場。

為吸引小額投資股市，證券市場於2020年10月26日實施盤中零股交易制度，透過降低投資者門檻，增加投資人於盤中交易時段買賣零股管道，便利小資族群進行投資，對資金進行有效利用。

據金管會統計，2022年前7月證券新開戶數約68萬戶，其中30歲以下族群約占43.8％、31～40歲族群占23.9％。而盤中零股新制上線實施至7月底止，上市盤中零股日均值為18.76億元、占0.56％，與上線前盤後零股日均成交金額2.23億元、占0.12％相比仍有成長空間。

金管會表示，為提高盤中零股交易便利性，已督導證交所及櫃買中心公告修法縮短盤中零股撮合間隔時間，並加強對券商及投資人宣導，以達普惠金融目的。但提醒投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司基本面狀況、注意相關投資風險。