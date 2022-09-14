金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年7月底，國銀對中小企業放款餘額9兆636億元、月增551.33億元。累計前7月國銀對中小企業新增放款達3749.35億元，已提前超越年度新增3500億元目標、達成率達107％。
金管會統計，截至7月底，國銀對中小企業放款餘額比率為66.5％、月減1.2個百分點，占民營企業放款餘額比率為69.92％、月減0.7個百分點。中小企業平均逾放比0.27％、與6月底狀況持平。
國銀今年前7月對中小企業新增放款3749.35億元、達標率107％，但遜於去年同期新增4762.11億元、達標率159％。而今年前7月對中小企業新增放款較多的前三大國銀，依序為中信銀360.8億元、台新銀350.48億元、一銀348.1億元。
銀行局主秘侯立洋分析，今年放款新增金額低於去年同期，主要受3大因素影響。首先，央行今年啟動升息，且央行紓困方案優惠利率6月底到期，部分企業可能選擇先償還貸款，以減輕財務壓力。
其次，隨著相關紓困貸款寬限期陸續屆期，中小企業每月到期攤還金額增加，使放款金額相對減少。最後則是銀行對土建融案件加強控管，相關放款因此減少。至於達標率較低，則是由於去年新增目標為3000億元、今年提升至3500億元所致。
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