來自丹麥的正妹Amalie表示，以前曾到上海當交換學生，交換期結束回丹麥後，她因對人生感到迷惘而罹患憂鬱症，直到開始學習中文才慢慢走出陰霾，她本想再回到上海學中文，但過程中不斷受阻，她無意間在網路看到介紹台灣的影片，認為台灣給她更多家的感覺，決定放棄到上海改來台灣，來台後她的憂鬱症不藥而癒，過得很快樂，也交到許多朋友，直呼「現在的我對生活非常滿意」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（13）日上傳最新影片，來自丹麥的Amalie透露，2018年她和好友飛到上海當交換學生4個月，每個周末兩人都在城市裡四處旅行，快樂的時光就像在放長假，讓她回丹麥後常感到迷惘，有種走在錯誤人生道路上的感覺，還因此罹患憂鬱症。

Amalie指出，後來她每天早上5點起床學中文，把學中文變成她的興趣，竟讓她的憂鬱症慢慢好轉，她每學到新的中文字，就像是打電動過關一樣興奮，為了精進中文能力，她決定回上海念碩士、學中文，但申請入學的過程並不順利，此時她在YouTube看到很多介紹台灣的影片，她說，「台灣給我更多家的感覺」，因此決定放棄到上海，今年來到台灣。

Amalie說，她在台灣學中文、念MBA（企業管理碩士），台灣的生活讓她感到很快樂，她本來以為在台灣的丹麥人較少，她會因此感到孤單，後來才發現在台灣很容易交朋友，她期待可以認識更多人，「現在的我對生活非常滿意」。