民進黨台北市長候選人陳時中昨日（13）被抓包臉書文章盜用部落客圖片，消息曝光後陳時中小編緊急將該張照刪除，並坦承失誤致歉並自請處分，陳本人也迅速道歉稱自己「很抱歉、不對、不應該」。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗指出，小編會盜圖應是陳一上菜就顧著吃，拍不出團隊想要的「文青感」，只好上網抓圖混充，讓他忍不住大嘆陳「爛泥扶不上牆」，凡事都想著演戲、搞表面，才會不斷翻車。

楊植斗昨日（13）在臉書發文表示，這次臉書盜圖事件陳時中不要怪小編，陳要先檢討自己，因為現在部落客、網紅拍美食照，一定都是等食物到齊後，稍微排列一下、挑個好的角度「讓手機先吃」；據他了解小編之所以會盜圖，應是陳一上菜就顧著吃，拍不出政二代團隊想要的「文青感」，只好上網抓圖混充，讓陳的擺拍更有質感。

對此，楊植斗痛批陳時中「爛泥扶不上牆」，強調吃飯就該好好吃飯，連吃個滷肉飯都像在演戲，想展現所謂的文青風、網美風，這種心態才是這次失敗的主因。

不僅如此，楊植斗更加碼狂轟陳時中及其團隊是「金玉其外，敗絮其中」，因為就是這種淨做表面的團隊才會搞出這樣的事，這種團隊還想入主市政府，若真讓他們當選了，未來真不知道會把台北糟蹋成什麼樣子。