本土昨逾4.6萬人染疫，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，這周本土確診人數可能會持續上升，並預估這個冬天新冠肺炎和流感很有可能會同時爆發，提醒大家務必要做好個人防護，並快去打疫苗，因為與病毒共存的第一個冬天不會太好過。

謝宗學昨在臉書上發文說，這幾天不管是基層診所或各大醫院兒童急診傳來的消息，特別是上周末，來診人次幾乎都創下近期新高。9月13日新增的本土超過 4.6 萬人，這周本土確診人數可能會持續上升，最好的狀況是在高檔震盪，下周才能看出中秋連假造成的疫情連鎖是否結束。

謝宗學指出，最近流感病例也開始增加，10月1日起公費流感疫苗開放接種，建議符合資格的民眾盡快去打，而不符合資格者，如果有意願要打，也可以和住家附近的診所預約自費打流感疫苗。

謝宗學坦言，這個冬天很有可能是 Omicron BA.5 和流感病毒雙主流疫情同時爆發，該接種的疫苗不要漏打，個人衛生防護更不能馬虎，與病毒共存的第一個冬季，真的不會太好過。