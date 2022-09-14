【全程字幕】陳時中暴怒嗆「擋疫苗我是瘋子嗎」 趙少康狠酸「腦筋清楚」：不擋就證明政府無能

疫苗爭議再起，衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中稱「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗」，再度引發各界爭論。中廣董事長、資深媒體人趙少康昨（13日）分析原因有2點，並稱「陳時中沒瘋，只是無能」。對此，有網友表示「台灣人民還要相信民進黨無能政府及政客到什麼時候，真的是要一代不如一代嗎？」該則留言獲得近200個讚。

趙少康認為，「陳時中不但沒瘋，政治歪腦筋還清楚的很」，因為當時蔡政府就是買不到疫苗，如果真的讓慈濟等企業買到，不就代表政府很無能嗎？ 「陳時中擋疫苗的原因有二，一是為了不讓民間團體、企業應證蔡政府搶購疫苗的無能及無作為，第二是意識形態治國」。

趙少康的分析引發不少網友在《LINE TODAY》相關報導底下討論，有近200則留言，其中有人寫下「疫苗案爆了，蔡英文急了」、「當然沒瘋啊！瘋子怎會有那麼多算計？」「說的確切」、「同意＋1」、「絕對沒瘋，就是太聰明」。