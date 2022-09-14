旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」英譯本即將在美國發行，紐約時報近期公布秋季書單，這本曾獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎的作品名列其中。

紐時介紹，讀者遇到「鬼地方」主人翁陳天宏時，他因殺死情人入監服刑期滿，出獄後回到家鄉所在的台灣小村莊。多年前，他從那裡逃到德國柏林，想逃避家人期盼，找尋同志身分認同。隨著故事推展，讀者逐漸得知他的童年背景與情人喪命脈絡。

作者陳思宏在後記寫道：「我一直想寫一本『鬼』故事，但到底什麼是『鬼』？」

46歲的陳思宏生於彰化永靖，目前旅居柏林。他接受文化部駐紐約台北文化中心邀請，預定10月造訪紐約，在紐約公共圖書館、紐約市立大學亨特學院（Hunter College）等地出席講座。

根據紐文中心新聞稿，「鬼地方」包含看似荒誕的情節與真實生活經驗素材，文字鮮活且展現複雜的時空書寫技巧。中文版2019年在台灣上市後廣受歡迎，之後被譯為英文、韓文、越南文和義大利文等語版。

對西方讀者而言，「鬼地方」令人聯想到美國南方歌德小說傳統、已故諾貝爾文學獎得主馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez）代表作「百年孤寂」中的虛構城鎮馬康多（Macondo）等，故事中活著的人和死掉的亡靈並存，亡靈的存在讓故事染上魔幻寫實色彩，變成真正有鬼的「鬼地方」，極具國際市場推廣潛力。

「鬼地方」英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由譯者石岱崙（Darryl Sterk）翻譯，英國版於8月發行，北美版預定10月上市。

紐文中心表示，紐約時報書評版已有126年歷史，其嚴選書單及書評在美國極具權威性，也直接影響書市的銷售業績。「鬼地方」入選紐約時報書單，期待能讓更多國際讀者看見台灣文學作品的精彩與特殊性。（編輯：馮昭）1110914