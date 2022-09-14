小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國發起四方聯盟（Chip 4）意在阻擋大陸晶片發展，CRIF中華徵信所統計並深入解析，發現半導體產業鏈上游的台灣IC設計業中，年營收達50億元的31家業者，平均大陸市場營收在50％以上，反映台灣IC設計業者對大陸市場倚賴相當高，若基於CHIP4而要求業者撤出，將很難存活。

【1】中華徵信所示警 台IC設計 半數營收來自大陸

中華徵信所統計，台灣IC設計業大陸營收占比在80％以上有六家，占比50％～80％有九家，占比在30％～50％有十家；合計大陸營收占比在50％以上有15家，營收合計5,320.64億元，占31家業者大陸營收比重逾85％。雖然台灣IC設計業過去兩年獲利豐厚，仍面臨「前有美國制裁大陸、後有大陸在地業者競爭」雙重壓力。

【2】美8月通膨嚇死人 美股崩殺1200點

儘管汽油價格大跌，但8月美國消費者物價指數（CPI）仍分別月增0.1％與年增8.3％，高於市場預期，顯示通膨率（即CPI年增率）仍居高不下，聯準會（Fed）不僅下周例會將再升息3碼，激進升息策略恐會延續到2023年。消息一出，道瓊終場崩殺逾 1200 點，創下 2020 年 6 月以來最慘單日表現。

【3】智慧機復甦無望 大摩降評大立光

智慧機復甦之路顛簸不斷，摩根士丹利證券指出，在新iPhone發表的季節性利多過後，智慧機第四季復甦將陷入停頓，整體出貨量將會下降，不利光學族群表現，將現任股后大立光投資評等降為「中立」，開出蘋果新機發表後第一槍。

【4】陸放寬清零？估等明年兩會後

高盛13日發表報告指出，中共「二十大」後，大陸放寬「動態清零」政策的機會不大，要等到明年3月全國人民代表大會召開後，清零的防疫政策才有可能轉變。

【5】英通膨加劇 恐再升息2碼

英國政府13日公布數據顯示，5到7月的失業率降到1974年最低、薪資成長則呈現加速。路透分析師調查認為，隨著就業市場依然緊俏、將進一步加劇英國通膨壓力，英國央行在本月22日例會恐將再度調高升息2碼。