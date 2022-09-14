知名電影監製陳玉珊（又名陳融萱），2017年質疑國片《目擊者》導演程偉豪侵權，違法申請輔導金，雙方纏訟5年，程男不滿陳女當年在臉書PO文指他「一毛錢都不付」、「劇本0元獲得，惡意侵占」、「吃香喝辣享盡我汗水淚水所創造出來的劇本」，控告陳加重誹謗，檢察官雖曾經2度不起訴陳，但經台灣高檢署2度發回續查，台北地檢署第3度偵查後，逆轉起訴陳女。

陳、程2人都是電影圈知名人士，陳女是華娛國際公司負責人，曾執導熱門國片《我的少女時代》、程男則是《紅衣小女孩》、《目擊者》等知名國片導演。

國片《目擊者》2017年上映後，原創故事作者陳玉珊爆料2015年將原創故事授權給程偉豪，讓他申請輔導金補助，後來才發現程偉豪獲輔導金，卻沒通知她，也沒給她15萬元酬勞，但對方卻認為意向書上所載是「2015年送過才需給版權金」，2016年送件申請不在此限。

程偉豪則聲明反擊，指2015年等待《目擊者》電影成案期間，他接下電影「紅衣小女孩」導演，原訂申請該年度文化部輔導金計畫因此延滯，按規定須完成《紅衣小女孩》攝製並結案後，才能申請新案的補助。他曾請律師發函，請陳女提供匯款帳戶，但對方始終不回應，反控陳才是不付薪水的人。

陳玉珊事後提告程偉豪詐欺、妨害名譽；程偉豪則反控陳玉珊誣告、加重誹謗等罪，北檢調查後，將雙方都不起訴。

不過，程認為陳女2017年4月在臉書粉絲專頁「目擊者who killed cockrobin」上，2度以「我被侵權的始末之燒腦現實版《目擊者》之我沒拿到錢」、「我被侵權之2給某某人的回覆信」為標題，發表文章誹謗他，檢察官不起訴陳女，他向高檢署聲請再議，高檢署2度發回北檢續查。

檢察官第3度偵查期間，陳女仍否認誹謗程男，但檢察官依據程男提供雙方溝通的電子郵件內容、對話裁圖及律師函，證明陳女在2015年3月13日簽訂協議同意將劇本授權給程，之後程亦陸續告知陳拍攝進度，甚至2017年3月9日透過律師欲支付陳女15萬元，而陳女卻仍於2017年4月10日、13日兩度發表不實文章，因此不採信陳女辯詞。

檢察官偵查後，認為陳女文章提及「一毛錢都不付」、「導演有意圖劇本0元獲得，惡意侵占」、「吃香喝辣享盡我汗水淚水所創造出來的劇本」、「作賊喊抓賊」等內容，影射程以騙取手段取得《目擊者》電影授權協議書．將《目擊者》劇本據為己有，且未告知她拍攝進度、不讓探班、不聯繫及支付酬勞，均為虛偽不實，涉嫌加重誹謗罪，依法起訴陳女。