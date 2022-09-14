男星温昇豪是模特兒出身，出道超過20多年來，拍出不少作品深受觀眾喜愛，2013年迎娶交往多年女友小君，經常公開誇讚老婆，且鮮少有桃色新聞。這些年，温昇豪拍戲之餘，也退居幕後當作品製作人，不料近日被週刊直擊，深夜時刻竟和同劇組女星李杏2人同車，狀似搞起曖昧，對此公司也回應兩人狀況。

根據《鏡週刊》報導，温昇豪與李杏今年初就傳出因合作《茶金》擦出火花，據傳不僅對李杏照顧有加，也會一起現身社交場所，不知情的人還以為是一對夫妻，8月31日更被週刊拍到，2人攜伴到「會員制」酒吧，有不少辣妹進出，被形容「粉味十足且氣氛熱絡」，一男一女就這樣待了數小時才準備離開。

離去時，温昇豪叫了台計程車要送李杏回家，行走過程，2人舉止相當謹慎，隨時查看周遭環境，被推測事前有經沙盤推演，而在上車之後，李杏竟被拍到，把頭緩緩靠向温昇豪的那側，更是被懷疑幕後不單純。車一抵達李杏香閨時，温昇豪甚至待半個小時才離開，在隔天的1點半左右，才獨自返回住處。

温昇豪因拍攝茶金結緣女星李杏。(圖/本報資料照)

對2人喝酒到送女方返家，雙方經紀公司伊林回覆，「當晚温昇豪與他所籌備的新戲《整外春秋》製作公司股東聚會，由於李杏是編劇統籌，所以她也有出席。結束之後温昇豪雖然單獨送李杏回家，但當時女方家裡有其他編劇，而且也跟媽媽、妹妹一起住，所以他只是去交待一下事情，半個小時左右後就走了」。