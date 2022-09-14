鳳凰城太陽老闆薩沃爾（Robert Sarver）因為管理不善與言語暴力，遭到聯盟下令罰款1000萬美元以及1年禁止參加籃球事務，包括他持有的WNBA女籃球隊。薩沃爾被媒體認為是打了個勝仗，畢竟他成功保住球隊，可以傳給子孫繼續賺錢，不像前快艇老闆史特林（Donald Sterling）那樣被迫賣掉球隊。

薩沃爾根據前員工指控，他這個人有嚴重的性別歧視與種族歧視，而且放任主管營造出「充滿惡意的工作環境」。當然也少不得被稱為天條的種族歧視，薩沃爾被爆曾經技術性地使用辱黑字眼。

美媒《亞利桑那公眾報》分析，NBA在這個案件其實證據薄弱，成為薩沃爾不必賣掉球隊的主因。史特林那一次是留下了明確的電話錄音，他在和女友講電話的時候多次辱罵黑人，儘管只是他在私人場合的言詞，但在白人老闆統治、黑人球員居多的NBA極為敏感，聯盟再也容不下史特林。

薩沃爾相較之下非常機警，他20年來的劣跡都沒有留下影音證據，少數有影片紀錄的也就是他在吐槽大會上拿妓女和女人胸部開玩笑。至於「惡意工作環境」調查起來更困難，雖然查出他管理不善，但無法證明是因為歧視而管理不善。球員對這方面也比較無感（受害的只是職員工），聯盟最後放過了薩沃爾，甚至沒考慮過逼他賣掉球隊。薩沃爾2004年用4億美元買下太陽，球隊價值已漲到18億美元。