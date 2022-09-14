民進黨雲林縣長候選人劉建國的南華大學碩士論文「古坑綠色隧道遊客之旅遊動機、意象、體驗價值與重遊意願之探討」，遭爆被封存到2024年，其辦公室主任林廉貴回應說沒有任何問題，並指出紙本論文都找得到。不過，國民黨台北市議員候選人楊植斗今（14）日公開影片反嗆劉的論文全都不公開，連南華大學的圖書館員都驚呼「怎麼可以那麼久不公開？」

楊植斗與雲林縣議員候選人陳芳盈日前召開記者會，爆料劉建國的南華大學碩士論文被封存到2024年，但內容僅是研究古坑綠色隧道的遊客觀光感受，不解為何要封存，質疑其中到底有何機密不可告人，「劉建國是用立委特權去封存？惡意不讓人民知道真相？」

面對質疑，劉建國競選總部回應該論文沒有任何問題；林廉貴更指出，《學位授予法》第十六條修正後，所有的論文在國家圖書館都是公開的，可以自由借閱，不清楚國民黨的指控所謂何來。

對此，楊植斗今日公布實際借閱的過程，結果發現劉建國的紙本論文，不管在南華大學的圖書館或是國家圖書館都未公開；國家圖書館員猜測，若涉及專利或軍事機要可能會比較延後，南華大學圖書館員則在查詢後驚呼「為什麼這麼久？怎麼可以那麼久不公開？」

楊植斗怒批，劉建國論文明明就是封存狀態，其競選總部還鬼扯「都找得到」，要求劉建國本人出面說明，若論文內容真的有疑慮，只要向選民道歉就好，「浪子回頭金不換，起碼比林智堅強得多啦！」