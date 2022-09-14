由大陸知名男女演員陳哲遠與趙露思所主演的全新校園劇《偷偷藏不住》，自開拍以來風波不斷，除了先前傳出劇情外洩、趙露思在劇中的造型全被「代拍」曝光外，近日又傳出劇組在校園取景期間，爆出欺負學生、損壞學生物品等爭議。對此，《偷偷藏不住》的劇組也出面認了，令網友全傻眼。

近期抖音上出現一名自稱是廈門工學院學生的網友，跳出來憤怒爆料，表示《偷偷藏不住》劇組日前在廈門工學院進行拍攝時，他剛好正拿著無人機拍攝校園，沒想到劇組看到後竟以為又是「代拍」來偷拍，便拿起東西不斷向無人機猛砸，但網友強調他拍攝的位置根本拍不到劇組正在拍攝的內容，因此氣得上前找劇組理論，沒想到工作人員卻直接推卸責任，表示「劇組的負責人原話是，我的飛機自己撞牆自己掉的，笑死我了，我飛了好幾年無人機，跟我說撞牆？」

《偷偷藏不住》的工作人員看到空拍機便拿起物品猛砸。（圖／微博）

事件爆發後，不少廈門工學院的學生也跳出來抱怨，在自己的校園裡活動卻不斷被劇組干擾，紛紛不滿的表示「很無語，進出宿舍也被攔，無意路過而已，還被趕走了3次」、「我被攔了好幾次，回個宿舍被攔不讓走」、「被攔了4次，繞了一大圈才回到宿舍」，批評不斷。

《偷偷藏不住》的各種行為引起學生的不滿。（圖／微博）

對此，《偷偷藏不住》的劇組，在13日也透過微博發出聲明，承認他們在9月11日晚間，誤將學生的無人機當作代拍的設備，才會做出投擲的行為，事後他們有試圖聯繫受害學生，但因無法獲得個人資訊，因此透過校方與該學生取得聯繫，並進行後續的賠償。接著劇組也在文中感謝廣大網友對《偷偷藏不住》劇組的監督和關注，他們將引以為戒。