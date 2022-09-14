台北地院法官陳伯均登池有山11日失聯，據了解，今天上午7時45分已尋獲陳遺體，在下切20公尺的地方已經找到，沒有生命跡象，因距離上面還約100公尺，目前在考慮用直升機或用人揹上來。

47歲陳伯均一家四口11日攀登池有山，下山至池有線3.5公里路口迷路，陳獨往右側小路找出口，30分鐘未返回，警消連日搜救，但因13日山區天色昏暗且天候不佳，搜救人員傍晚暫停搜救。

台中市消防局第二大隊長余易祐今日說，昨日搜救人員於提供疑似失聯的地點，冒險在陡坡下切搜救，於下切40公尺處，發現失聯者第1支藍色登山杖，隨即於原處再行冒險下切搜救，於下切途中，陸續發現失聯者第2支藍色登山杖，持續冒險下切至30公尺處，發現帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及藍色背包防水套。

余易祐指出，今天上午7時45分，6名搜救人員尋獲法官遺體，目前正在等待其他隊伍挺進一同協助遺體運下山。