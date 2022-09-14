微星(2377)攜手NVIDIA與輔仁大學織品服裝學系，共同成立的「NVIDIA Studio x MSI協作空間」正式啟用。引進NVIDIA Studio認證的MSI Creator Z16創作者筆記型電腦，透過強大的GPU繪圖運算效能與高色彩準確度的螢幕顯示，讓織品學系的學生能迅速將腦中的設計靈感轉化為可實際展現的作品，更有效率地創作。「NVIDIA Studio x MSI協作空間」將協助織品系培育更多兼具專業技能與前瞻性的服裝設計人才，運用符合產業標準的軟硬體平台，學習數位技能並累積創作能量，在倫敦時裝週等國際時尚舞台上發光發熱！

全台首座「NVIDIA Studio x MSI協作空間」於輔仁大學織品服裝學系正式啟用，引進NVIDIA Studio認證的Creator Z16創作者筆電，學生將使用MSI為創作者打造的高效能筆電及NVIDIA Studio平台技術，應用於3D服裝設計、電腦打版等上機實作的相關課程中，預期也將整合織品系常用的專業服裝設計與走秀模擬軟體CLO3D，以及Gerber和VStitcher等打版軟體，協助學生在服裝設計過程中快速地進行即時渲染及動態模擬，進一步加速創作流程。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI一直以來非常重視產學合作，這次很高興能與NVIDIA、輔仁大學攜手創立協作空間，輔仁大學織品服裝學院為業界培養出許多優秀人才，是許多知名服裝設計師的培育搖籃，相信藉由MSI高效能創作者筆電的進駐，不論是老師或學生都能更輕鬆地施展創意，將時尚藝術與科技結合，更能與3D應用、元宇宙創作等趨勢接軌」。

藉由NVIDIA Studio認證的MSI創作者筆電，織品學系的學生能在頂尖硬體設備加持下更有效率地揮灑創意，校方課程規劃上，也將逐步建構科技在時尚產業未來發展的多元面向，如行銷組可導入虛擬商店、非同質化代幣(NFT)，而設計組則可將觸角延伸到舞台設計、秀場規劃等數位應用。除了織品服裝學系，輔仁大學也預計將「NVIDIA Studio x MSI協作空間」擴大至應用美術系等其他系所使用，以嘉惠更多輔仁大學的師生，透過最先進的軟硬體平台與技術激發更多創意。