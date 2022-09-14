大陸35歲一線男星李易峰昨（11）日遭爆嫖娼被逮，當地警方通報並證實李易峰有多次嫖妓事實，「第一小生」形象盡毀，還被爆料選妃過程與特殊性癖，連性愛影片都疑似遭到外流。目前李易峰遭到行政拘留，有大陸網友也因嫖娼入獄，分享被拘留經歷，坦言牢獄生活絕對是「地獄級」。

李易峰入獄一事引起外界軒然大波，大家也不免好奇獄內的日子怎麼過，有名網友過去也因嫖娼遭行政拘留的網友，透露一進去就需要脫光檢查，在牢獄中17人同住但只有4張床，且一間最多可容納20人，在空間狹小的情況下，一張床可以睡4個人，但大家都是橫著睡。睡覺時間不可上床，平時就只能坐在入獄時發派的膠凳上。如廁方面，牢獄中有一個廁所，但上廁所時得面對十幾個人，很多人都因此無法「解放」。

這名網友還表示，獄中生活規律，上午6時30分起床梳洗，7時10分吃一碗白粥當早餐，8時一起觀看教育片後打掃囚室，10時許做早操、11時吃中餐後午睡到下午1時30分後再看教育片。晚間4時用餐，接下來看半小時的財經節目後6時梳洗、看新聞，7時可以觀看劇集並在9時上床睡覺。睡覺期間4名囚犯輪流當值，一次是3小時自晚間9時開始到早上6時30分。

網友說，當時被拘留者有90%是因為嫖娼，年紀大約都在30歲上下，一般都是拘留十天、不罰款。伙食方面，獄中菜色有肉沫豆腐、番茄炒蛋等，有葷有素待遇不算太差，周一到周五也會發放水果。不過，網友直言在獄中畢竟還是不能用手機，因此手機不離身、有潔癖，或是有其他個人習慣的人，在獄中會過得很難受，「度日如年不足以表達裡面時間的漫長」。