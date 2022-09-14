受美股四大指數皆墨、道瓊重挫近1300點影響，台股今（14日）以14695.19點開出，暴跌超過260點，隨後跌幅擴大至超過370點，權值股台積電狂瀉17元，觸及476元，聯發科重挫24元，觸及602元。

周二美國8月CPI（消費者物價指數）數據出爐，年增率8.3%高於市場預期的8.1%，加上聯準會主席鮑爾態度相當鷹派，市場擔心激烈升息步調不變，使得美股四大指數全面重挫，道瓊更是狂瀉逾1276點（或3.94%）收在31104.97點。

其餘指數表現，那斯達克指數暴跌632.83點（或5.16%）至11633.57點，標普500指數下跌177.72點（或4.32%）至3932.69點，費城半導體指數挫低168.82點（或6.18%）至2562.27點。

台股昨（13日）上漲86.98點，收在14894.41點，成交值為1824.38億。三大法人同步買超，合計買超112.73億。自營商買超13.76億，投信買超13.81億，外資及陸資買超85.16億。