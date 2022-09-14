台灣BA.5疫情大爆發，昨本土單日新增飆到4萬6795例，創83天來新高，胸腔暨重症科醫師黃軒指出，國外研究發現2022年BA.5病毒的死亡率慢慢開始超過2020、2021年，看似9成輕症，但BA.5累積死亡人數是升高的。尤其小孩、靑少年，壯年3族群死亡率較高，呼籲在BA.5病毒肆虐下這3類人最少打3劑以上疫苗，避免重症死亡。

黃軒在臉書表示，最近外國研究人員統計分析歐盟39個國家疫情發現，2022年的BA.5病毒的死亡率，似乎逐漸開始超過2020、2021年，這是令人擔心的清況，看似9成輕微或無症狀的Omicron病毒感染者，但累積死亡人數是升高的。

黃軒指出，該研究資料顯示，歐洲2022年0-14歲的死亡人數，是去年同期（第35周）的10倍左右。同樣在青壯年（15-44歲）的死亡率，也是增加了30%左右。顯示在小孩、靑少年，壯年時期的人，染BA.5死亡率是較高的。

疫苗部分，黃軒表示，美國CDC最近的加強劑研究發現，和未接疫苗者相比，接種滿二劑疫苗加強劑者，可以降低14倍新冠病毒感染死亡機率；和只接種一劑基礎疫苗比較，二劑疫苗加強劑者，明顯降低新冠病毒感染死亡率約3倍左右。

黃軒指出，疫苗接種加強劑可以降低重症死亡機率，但要避免被傳染，得靠戴口罩，勤洗手、保持安全距離等健康習慣，因為任何疫苗都會有少數突破性感染，然而如果不想重症死亡，最少要打三劑疫苗以上，且在BA.5病毒肆虐下，小孩、靑少年，壯年的人更需要接種疫苗。