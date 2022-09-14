俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平15日將在中亞國家烏茲別克會面，討論烏克蘭和台灣議題。克里姆林宮表示，考慮到地緣政治局勢，這場會談將具有「特殊意義」。

路透社報導，習近平本週與蒲亭（Vladimir Putin）會面的中亞行，將是他2年多來首度外訪；而再1個月，他的權力地位即將被中國共產黨第20次全國代表大會（20大）確立，成為繼毛澤東之後最強勢的中共領導人。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在莫斯科簡報中說：「兩位領導人將討論雙邊事項以及主要區域和國際議題。」

他補充表示，「他們自然會對兩國戰略夥伴關係空前的高度信任，給予正面評價」。

鄂夏柯夫表示，莫斯科重視中國在他所謂的「烏克蘭危機」所抱持的立場，說北京當局在這項衝突採取了「平衡作法」。

鄂夏柯夫表示，中國「明顯了解迫使俄羅斯發動特殊軍事行動的理由。這項議題當然會在即將舉行的會談中徹底討論」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110914