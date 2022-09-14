日本58歲男星竹內力，自1985年從銀行員轉職拍攝青春偶像電影走紅後，便以帥氣的外表與自然的演技獲得「V-cinema帝王」的封號，紅極一時，後來他還演出經典日劇《101次求婚》，受到大批觀眾的喜愛。如今年過半百的他，也跟起了日本最近流行的「終活」，將自己原本要價12億日幣（約新台幣2.6億元）的豪宅降價賣出，令眾人相當驚訝。

根據日本媒體《FLASH》的報導，有房仲業爆料，竹內力近期已賣出要價12億日幣，位於東京自由之丘、高級住宅區的3層樓白色大豪宅，該棟建築過去曾是大使館，占地約為125坪相當遼闊，裡面還包含3個客廳、1個餐廳、1個廚房以及7間房間，是竹內力於34歲左右時買下，過去他還曾在豪宅內舉辦50~100人的家庭派對，並將豪宅布置得相當舒適，但沒想到近日他將豪宅已近8億日幣（約新台幣1.7億元）賣出，讓不少人擔心他經濟是否出現問題，在網路上掀起熱議。

對此，竹內力接受採訪時透露，由於現在只有跟妻子同住，對於他們來說房子太大，有時候兩人在各自不同的房間時，還聽不到彼此的聲音，即使裝了電鈴提醒對方也沒有用上，而且實際上用到的房間也才2、3個，其他的都閒置，早上8點還要下樓趕去倒垃圾，但礙於豪宅內沒有電梯，他們必須不斷爬上爬下相當疲累，怕以後體力無法負荷因此才會賣掉，好好實行「終活」（意思是在生命走向終點時，為所剩的日子做好萬全準備）。

事實上，竹內力過去曾是拍動作片起家，也曾因拍攝電影受過重傷，脖子及腰部都曾經歷多次開刀，因此隨著年紀漸長，不少朋友紛紛建議他改住電梯大樓，才讓他有了搬家的念頭，不過他也強調雖然自己已開始為「終活」做準備，但若是有演出機會他仍會接受，並沒有引退的打算。