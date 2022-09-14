蕭添益與洪華駿攀登團隊，今早7時45分找到陳伯均法官的遺體。（消防局提供）

蕭添益與洪華駿攀登團隊，今早7時45分找到陳伯均法官的遺體。（消防局提供）

台北地院法官陳伯均攀登池有山失聯，台中市消防局連夜徵召兩名攀岩專家上山，今天上午再出動第三梯次4名搜救人員，從福壽山農場搭直升機上山協助搜救。消防局指出，今天上午7時45分即發現陳男遺體，陳屍在從發現鞋子、帽子處，再下切20米劍竹林內，正設法將遺體運送下山。

登山失聯的台北地院法官陳伯均，今早已尋獲他的遺體。（家屬提供）

中市消防局第二大隊長余易祐說，池有山山域事故失聯者陳伯均，由蕭添益、洪華駿團隊與消防局第二梯次4位人員，於今天上午7時45分，從發現鞋子、帽子處，再下切20米的劍竹林內，發現陳伯均的遺體；其下巴撕裂傷，臉部擦傷，手部捲曲，仰躺已無生命跡象。

蕭添益與洪華駿攀登團隊說，他們昨天傍晚4時分別從南投及台北出發，深夜11時30分到達池有品田登山口，並攜帶先鋒攀登及垂降裝備，今天清晨4時開始攀登，7時10分到達預定垂降點開始垂降，7時45分找到陳伯均法官遺體。

法官登山失聯4天 攀登團隊今尋獲遺體 （消防局提供）

消防局表示，47歲的陳伯均偕同妻子及18歲的女兒及11歲的兒子共4人，11日從武陵農場煙聲瀑布附近的桃山登山口入山，原定單日來回，先攻桃山再到池有山。4人從池有山下山時在3.5公里處的叉路口迷路，陳男獨自走右側小徑下切找路，從此失聯，妻兒等3人報案後，於12日被先行護送下山。

台中市消防局11日連夜上山搜索，12日在陳男失聯地點下切約40公尺處發現陳男登山杖；13日再加派4人連同武陵小隊、林務局等共7人上山，搜救人員從陳男失聯地點下切40公尺，發現陳男登山杖處下方，再發現陳男第2支登山杖，隨後再下切30公尺，陸續發現陳男帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及背包套等。

余易祐指出，因下方還有斷崖及箭竹林，加上山上天候不佳，雨勢很大，搜索未果，昨連夜徵召2名攀岩專家上山會合，今再加派第3梯次搜救人員4名，在福壽山農場搭直升機，降落新達山屋持續下切搜尋，終於發現陳男遺體。

余易祐強調，今天將設法把遺體運上，尋找合適吊掛點，再申請直升機協助運送下山。