2022國際半導體展（SEMICON Taiwan）今（14）日起於南港展覽館連3天登場，IC封測設備業者庫力索法（Kulicke & Soffa, K&S）宣布攜手台灣樂宇精密，採用RGV物料輸送系統、提供高度自動化的球焊機生產線解決方案，並首度於半導體展中亮相。

K&S指出，自動化物料輸送系統利用電腦化設備與機器人手臂，協助優化產線料區的料盒、載具和生產設備間的高效運送。高度自動化的球焊機產線由高效的材料控製計畫程序（MCS）控製，且可直接與客戶現有生產執行系統（MES）連接，客戶將因此大受裨益。

K&S和樂宇已協助業界成功建立逾140條RGV線焊生產線，此系統能減輕操作人員工作負荷，提高人機比之際亦減少待機準備時間，有效提高生產效率。此外，自動化上下料盒方式將加速實現全速生產。此系統不只適用於全新建造的產線，也能運用在現有產線上。

K&S執行副總裁暨產品與解決方案總經理張贊彬表示，以樂宇在RGV機器人系統方面豐富的工業經驗作為基礎，結合K&S的球焊解決方案，有能力提供高效的物料輸送系統，相信這次合作能使客戶更好地實施工業4.0，同時為產品品質優化和產能提升助一臂之力。