俄國政府13日發布消息表示，俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平15日在烏茲別克撒馬罕會面時，將詳細討論烏克蘭局勢。有分析指出，隨著中美關係急劇下降，北京認為有必要與這個龐大的北方鄰國培養好關係。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統國際事務助理尤里•烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普丁和習近平將在會晤時詳細討論烏克蘭局勢。他強調，「中國將以平衡的方式對待烏克蘭危機，並明確表示，理解迫使俄羅斯發動特別軍事行動的原因」。

法新社報導，儘管北京沒有明確支持莫斯科入侵烏克蘭，但在戰爭至今6個月期間，中俄穩步建立經濟和戰略關係，習近平並向普丁保證他支持俄羅斯的「主權與安全」。分析人士稱，隨著中美關係急劇下降，北京認為有必要與這個龐大的北方鄰國培養好關係。

中國外交事務主管楊潔篪12日告訴俄羅斯駐華大使德尼索夫（Andrey Denisov），習近平和普丁可以共同合作，「推動國際秩序朝更加公正合理的方向發展」。

中國人大常委會委員長栗戰書日前赴俄羅斯與普丁會面時也說過，「兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度」。

此外，在貿易方面，中國近幾個月增加俄羅斯石油進口，俄羅斯從5月到7月連續3個月成為中國最大的石油供應國。法廣報導指出，這有助於抵消莫斯科的損失。