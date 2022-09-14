全新的iPhone 14系列將於本周五（16日）首波開賣，而昨（14日）蘋果也率先推出了全新的iOS 16版本，讓期待已久的自訂「鎖定畫面」功能正式登場，同步還帶來圖片中的去背功能，以及「原況文字」功能，把照片或定格影片中的文字進行各種動作，還有全新的「訊息」及「郵件」等互動功能，不過相信果粉最期待的，還是此次可自訂的「鎖定畫面」功能，所以本篇就將教大家利用此來設定最個人化的「鎖定畫面」。

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」下方加入了「專注」按鍵，能隨時依情況面轉換模式去接收通知。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」內建了多款如彩虹Pride系列、會隨天氣狀況改變的「天氣」背景圖片、自訂Emoji等「鎖定畫面」。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」內建了多款如彩虹Pride系列、會隨天氣狀況改變的「天氣」背景圖片、自訂Emoji等「鎖定畫面」。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」加入新的小工具方便一覽行事曆、天氣等實用資訊。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」，時間、日期欄也能作自訂顏色、樣式等更改。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」，時間、日期欄也能作自訂顏色、樣式等更改。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」能跟主畫面一起更換，也能選擇顏色、漸變或照片，甚至模糊背景功能。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的「鎖定畫面」與主畫面都能以左右滑動改變色調。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16的主畫面就把搜尋欄移至下方，方便使用者操作。（翻攝手機畫面）

iOS 16的「鎖定畫面」全新自定化功能，可是有史以來最大幅度的更新，因為過去iPhone向來都不能個人化設定「鎖定畫面」，但在iOS 16中，使用者就能在「鎖定畫面」的圖片中加上景深效果，也能自訂字體大小和字型，還可以加入新的小工具方便一覽行事曆、天氣等實用資訊。如果不想用照片的話，iOS 16也內建了多款如彩虹Pride系列、會隨天氣狀況改變的「天氣」背景圖片、自訂Emoji等「鎖定畫面」，就連時間、日期欄也能作自訂顏色、樣式等更改，而通知等則會改至下方顯示，使用者也能在「設定」的「通知」中選擇以展開或收合的通知列表，或直接顯示通知數量等方式呈現。

蘋果全新iOS 16中，只要長按圖片裡的物件，即可輕鬆一鍵去背。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16中，只要長按圖片裡的物件，更能拷貝或分享。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16中的一鍵去背功能，能把圖放到訊息中，還能放到如記事本中。（翻攝手機畫面）

蘋果全新iOS 16中的「原況文字」可以跨系統辨識影片中的文字，不管是照片還是影片的任何影格暫停，當中的文字都能執行拷貝和貼上、翻譯、轉換匯率等快速動作。（翻攝手機畫面）

另外現在也能在照片中，只要長按圖片裡的物件，即可輕鬆一鍵去背，不僅可放到訊息中，還能放到如記事本中，同時透過「原況文字」可以跨系統辨識影片中的文字，不管是照片還是影片的任何影格暫停，當中的文字都能執行拷貝和貼上、翻譯、轉換匯率等快速動作，另外「聽寫」功能也不像以前般要一下一下的按下來轉換語言，也無須暫停「聽寫」功能，便能使用鍵盤輸入、點按文字欄位、移動游標和插入「快速輸入」建議，還具有自動標點符號和表情符號聽寫功能，可是方便了不少。